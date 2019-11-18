  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Добра прикмета. Як російський коментатор накликав гол у ворота своєї збірної в матчі з Бельгією (відео)

    • Розсилка
    Брати Еден і Торґен Азари забили Росії три голи на двох - Добра прикмета. Як російський коментатор накликав гол у ворота своєї збірної в матчі з Бельгією (відео)
    Брати Еден і Торґен Азари забили Росії три голи на двох
    UEFA.com

    Оратора підвела забобонність

    Під час трансляції матчу кваліфікації Євро-2020 РФ – Бельгія стався кумедний епізод. Коментатор матчу побачив добрий знак у тому, що в штрафному збірної РФ сіли голуби, але все вийшло зовсім інакше:

    «Зараз добрий знак: в штрафному майданчику Ґільєрме (воротар збірної Росії - прим.) голуби приземлилися, мирні птахи. Вони ж відчувають...», - сказав коментатор, після чого бельгійці в блискавичній контратаці забили третій м'яч.

    Збірна Бельгії розгромила РФ з рахунком 4:1. Відкрив рахунок Торґен Азар, потім дубль зробив Еден Азар, а четвертий м’яч забив Ромелу Лукаку.

     Читайте також: Бельгія розтрощила Росію в Москві, чотири нових фіналісти і решта матчів суботи у відборі до Євро-2020 (відео)
    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 птахи Еден Азар Торґен Азар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ