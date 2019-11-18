Добра прикмета. Як російський коментатор накликав гол у ворота своєї збірної в матчі з Бельгією (відео)
Брати Еден і Торґен Азари забили Росії три голи на двох
UEFA.com
Оратора підвела забобонність
Під час трансляції матчу кваліфікації Євро-2020 РФ – Бельгія стався кумедний епізод. Коментатор матчу побачив добрий знак у тому, що в штрафному збірної РФ сіли голуби, але все вийшло зовсім інакше:
«Зараз добрий знак: в штрафному майданчику Ґільєрме (воротар збірної Росії - прим.) голуби приземлилися, мирні птахи. Вони ж відчувають...», - сказав коментатор, після чого бельгійці в блискавичній контратаці забили третій м'яч.
Добрый знак и хорошая примета pic.twitter.com/qr3astLue6— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 16 листопада 2019 р.
Збірна Бельгії розгромила РФ з рахунком 4:1. Відкрив рахунок Торґен Азар, потім дубль зробив Еден Азар, а четвертий м’яч забив Ромелу Лукаку.
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