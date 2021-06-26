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    Пандемія коронавірусу: Росія платить тисячами життів за суспільне невігластво

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

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    Пандемія коронавірусу: Росія платить тисячами життів за суспільне невігластво
    Фото: Коммерсантъ

    Росія не щеплена в цивілізаційному сенсі

    Мовою оригіналу

    Вопрос о первопричинности курицы или яйца мучает мой слабеющий на жаре мозг.

    Вот народ-богоносец, он же антипрививочник - он такой отродясь или это его так уделала текущая действительность? Потому что инстинкт же самосохранения должен быть, какой-никакой!

    Но, с другой стороны, о необходимости вакцинации этому народу рассказывает ныне тот же профессор Мединский, который недавно настаивал на несуществующих панфиловцах и не признавал отпечатков пальцев на пакте Молотова-Риббентропа, – и как понять, когда он врет, а когда вдруг нет?

    Пургу про чипирование от Билла Гейтса нес, в прайм-тайм, из федерального телевизора, Никита Михалков - вы хотите, чтобы народ Михалкову, что ли, верить перестал? Ну вы ваще. Лично Путин, ровнехонько год назад, заявил, что Россия вышла из пандемии первой в мире и с минимальными потерями, – вы, что ли, хотите, чтобы народ в Путине засомневался? Вы сразу извинитесь – или Кадырова позвать?

    Пояс Богородицы и воду от Петрика кто народу подкладывал? Кто всем Останкино куражился и гыкал над спятившей с ума Европой (которая сегодня спокойно снимает маски и открывает кафе и театры)? В глаза смотреть, негодяи! Что ж вы теперь этому же самому народу из того же самого Останкино про вакцинирование рассказываете и побежденным коронавирусом пугаете? А глава Роспотребнадзора в доле по патенту, а сама вакцина безальтернативная отчего-то, и другую сюда не пускают… И вакцина эта наша то ли помогает, то ли не совсем, и потом то ли снова надо колоть ее, то ли не надо, и штамм еще какой-то новый, а туризм при этом развивается, и съезд партии идет, и все без масок, сукины дети.

    И вы хотите, чтобы народ в этих смутных обстоятельствах вам поверил? Чтобы вдруг бросил свои святыни – Богородицу, Петрика, Путина, Никиту Михалкова, русский «авось»… – и побежал колоться тем, что вы сказали? Не-а. Он репу почешет да и решит привычно: дурят нашего брата…

    Мы не привитые в цивилизационном смысле: не выработали вовремя коллективный иммунитет на эту политическую заразу, слабенький очень организм. Национальный суицид происходит в этих обстоятельствах неторопливо и разнообразно: в виде электорального обморока на несколько десятилетий, массовой эмиграции, деградации, войн…

    А иногда это – вполне рукотворное! – общественное невежество начинает брать свой оброк вот так, буквально: тысячами жизней во время пандемии.

    Посреди ХХI века, заметьте, и при больших запасах вакцины.

    Джерело: блог Віктора Шендеровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим вакцинація коронавірус
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    Пандемія коронавірусу: Росія платить тисячами життів за суспільне невігластво