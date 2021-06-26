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    Німеччина зупиняє повітряне та наземне сполучення з Росією

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    Німеччина в неділю, 27 червня 2021 року, встановить тимчасові обмеження для тих, хто хоче в'їхати до країни з Росії - Німеччина зупиняє повітряне та наземне сполучення з Росією
    Німеччина в неділю, 27 червня 2021 року, встановить тимчасові обмеження для тих, хто хоче в'їхати до країни з Росії
    фото: з відкритих джерел

    Транспортне сполучення між ФРН та РФ зупиняється через стрімке поширення у РФ «дельта»-штаму COVID-19

    Німеччина в неділю, 27 червня 2021 року, встановить тимчасові обмеження для тих, хто хоче в'їхати до країни з Росії, передає із посиланням на Німецько-російський форум московська агенція РІА Новини.

    «Буде зупинено наземне і авіасполучення з Росією», зазначається у повідомленні.

    Таке рішення уряду ФРН викликано стрімким поширення у РФ «дельта»-штаму COVID-19.

    «Авіакомпаніям, залізничним та автобусним перевізникам буде дозволено перевозити з Росії тільки пасажирів з громадянством або дозволом на проживання ФРН», наводить додаткову інформацію DW.

    З цієї ж причини, нагадаємо, в'їзд росіян обмежено й до України, як і тих, хто прямує з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії, оскільки саме у цих чотирьох країнах, за оцінкою українського МОЗ, наразі найсильніше лютує «Дельта». Відповідне рішення на вимогу опозиції було прийнято в п'ятницю, 25 червня.

    Закрити кордон із РФ через коронавірус українська опозиційна партія «Європейська солідарність» вимагала ще 23 червня.

    Про небезпеку «Дельта»-штаму коронавірусу розповіла відома українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

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    Теги: Росія Німеччина карантин коронавірус
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    Німеччина зупиняє повітряне та наземне сполучення з Росією