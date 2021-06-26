Німеччина зупиняє повітряне та наземне сполучення з Росією
Транспортне сполучення між ФРН та РФ зупиняється через стрімке поширення у РФ «дельта»-штаму COVID-19
Німеччина в неділю, 27 червня 2021 року, встановить тимчасові обмеження для тих, хто хоче в'їхати до країни з Росії, передає із посиланням на Німецько-російський форум московська агенція РІА Новини.
«Буде зупинено наземне і авіасполучення з Росією», — зазначається у повідомленні.
Таке рішення уряду ФРН викликано стрімким поширення у РФ «дельта»-штаму COVID-19.
«Авіакомпаніям, залізничним та автобусним перевізникам буде дозволено перевозити з Росії тільки пасажирів з громадянством або дозволом на проживання ФРН», — наводить додаткову інформацію DW.
З цієї ж причини, нагадаємо, в'їзд росіян обмежено й до України, як і тих, хто прямує з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії, оскільки саме у цих чотирьох країнах, за оцінкою українського МОЗ, наразі найсильніше лютує «Дельта». Відповідне рішення на вимогу опозиції було прийнято в п'ятницю, 25 червня.
Закрити кордон із РФ через коронавірус українська опозиційна партія «Європейська солідарність» вимагала ще 23 червня.
Про небезпеку «Дельта»-штаму коронавірусу розповіла відома українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.
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