В НАЗК розповіли, як працюватиме портал для повідомлень про хабарі
На сайті заявнику будуть доступні відразу кілька важливих функцій
Спеціальний портал, на якому громадяни зможуть повідомляти про хабарі, скоро запрацює. Це передбачено нещодавнім рішенням парламенту.
Як працюватиме нова платформа – розповів в ефірі каналу «Україна 24» керівник департаменту перешкоджання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач.
За його словами, портал забезпечить анонімність, а інформація, надана в повідомленні, буде не доступна третім особам. Її планують передавати конкретному органу і підрозділу, які повинні розглядати це звернення.
«За таких умов вся інформація про вчинене правопорушення, особу, яка повідомила, не буде блукати, скажімо так, а буде надана відповідному органу, який розглядатиме. Ми зменшимо ризик відкриття інформації викривача і витоку інформації про конкретне правопорушення», – пояснив представник НАЗК.
На порталі заявнику будуть доступні відразу кілька важливих функцій.
«Викривач відразу може подивитися на порталі рух своєї заяви: чи дійсно вона була прийнята, які дії правоохоронний орган вчинив для того, щоб почати перевірку або відмовити, чому саме було відмовлено, наприклад, було надано мало даних – в такому випадку заявник зможе доповнити звернення додатковими фактами», – розповів Деркач.
Нагадаємо, в Нацагентстві з питань запобігання корупції назвали кількість українців, які потрапили до реєстру корупціонерів у 2020 році.