Парламент створить портал для анонімних доносів про корупцію

Єдиний портал повідомлення працюватиме у вільному доступі та цілодобово

Нардепи схвалили у другому читанні законопроект №3450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів».

За відповідне рішення проголосували 253 народних депутати.

«Внесено зміни до закону «Про запобігання корупції», якими передбачено створення правової основи для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлення для належного та якісного упорядкування процедури розгляду повідомлень про корупцію», – йдеться в законопроекті, що оприлюднений на сайті парламенту.

На порталі в цілодобовому режимі зможуть працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у правоохоронних органах.

«Повідомлення (про корупцію – ред.) має містити фактичні дані, що підтверджують вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього закону, які можуть бути перевірені. Викривач має пояснити звідки йому стали достеменно відомі дані про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією», – йдеться у законопроекті

Нагадаємо, закон про викривачів корупції набрав чинності 1 січня 2020 року. Закон гарантує право викривачів корупції на винагороду. Винагорода гарантується, якщо хабар або завдані державі збитки в п'ять тисяч і більше разів перевищують прожитковий мінімум для працездатних осіб (з 1 грудня підвищується до 2102 гривень), тобто фактично перевищує 10 млн грн. При цьому розмір нагороди не може становити понад 12,5 млн грн.