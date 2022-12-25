Головна Новини
search button user button menu button

В окупованій Євпаторії пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованій Євпаторії пролунали вибухи
фото ілюстративне

Наразі офіційної інформації про причину вибухів немає

У тимчасово окупованій Євпаторії (Крим) пролунали глухі вибухи. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на місцевих житлів.

«В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів», –  йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації про причину вибухів немає.

Як повідомлялося, вночі, 24 грудня, в тимчасово окуповано окупованому Криму пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих жителів вибухи пролунали неподалік нафтобази в селі Розливи. 

Нагадаємо, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Читайте також:

Теги: Крим вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вже не вперше гримлять вибухи на аеродромі в Курську
На аеродромі в російському Курську знову пролунали вибухи
Сьогодні, 08:59
Через негоду в США мільйони людей мусили відмовитися від подорожей на різдвяні свята
Головне за ніч: вибухи у Криму та негода у США
Вчора, 07:20
У Новій Каховці місцеві повідомили про вибухи
У Новій Каховці прозвучали вибухи
Вчора, 00:39

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
У Києві пролунали вибухи
52K
Чому Україна не атакує білоруські аеродроми? Безсмертний прорахував рішення Зеленського
22K
25 грудня – Різдво Христове: прикмети та заборони
18K
Путін назвав нову мету РФ у війні проти України
11K
На Різдво в Україні завили сирени: масштабна повітряна тривога
9485
«Не хочу умирать за амбиции поехавшего старика». Пост спікера держдуми наробив галасу у Росії

Новини

В Україні зростуть тарифи на воду? Регулятор оприлюднив попередні ціни
Сьогодні, 19:31
Путіну байдуже: окупант жаліється, що всіх, хто нарікає, кудись вивозять (перехоплення)
Сьогодні, 19:13
В окупованій Євпаторії пролунали вибухи
Сьогодні, 18:55
Міноборони Німеччини повідомило, коли Росія може розпочати новий наступ
Сьогодні, 18:44
У центрі Маріуполя росіяни зносять історичні будівлі (відео)
Сьогодні, 18:31
Міжнародна допомога енергосектору та гранти: Шмигаль підбив підсумки тижня
Сьогодні, 18:09

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту