В окупованій Євпаторії пролунали вибухи

Наразі офіційної інформації про причину вибухів немає

У тимчасово окупованій Євпаторії (Крим) пролунали глухі вибухи. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на місцевих житлів.

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«В Євпаторії було чутно декілька глухих вибухів», – йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації про причину вибухів немає.

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Як повідомлялося, вночі, 24 грудня, в тимчасово окуповано окупованому Криму пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих жителів вибухи пролунали неподалік нафтобази в селі Розливи.

Нагадаємо, триває триста п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.