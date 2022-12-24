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У Новій Каховці прозвучали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Новій Каховці прозвучали вибухи
У Новій Каховці місцеві повідомили про вибухи
фото ілюстративне

Місцеві жителі розповідають, що, ймовірно, ЗСУ атакували техніку ворога

Вночі, 24 грудня, у Новій Каховці пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

За інформацією Telegram-каналів, ЗСУ завдали точковий удар по техніці окупантів. 

У Новій Каховці прозвучали вибухи фото 1

Офіційного підтвердження «бавовни» у Новій Каховці наразі немає. Даних про втрати окупантів наразі теж немає.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося про «бавовну» на перешийку Чонгар, що з'єднує материкову Україну з Кримом.

Також 20 грудня, вдень у Трубчевському районі Брянської області нібито був атакований енергетичний об'єкт

Теги: вибух окупанти Telegram втрати

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