У Новій Каховці прозвучали вибухи
Місцеві жителі розповідають, що, ймовірно, ЗСУ атакували техніку ворога
Вночі, 24 грудня, у Новій Каховці пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
За інформацією Telegram-каналів, ЗСУ завдали точковий удар по техніці окупантів.
Офіційного підтвердження «бавовни» у Новій Каховці наразі немає. Даних про втрати окупантів наразі теж немає.
Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося про «бавовну» на перешийку Чонгар, що з'єднує материкову Україну з Кримом.
Також 20 грудня, вдень у Трубчевському районі Брянської області нібито був атакований енергетичний об'єкт.
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