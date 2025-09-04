В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)

У Луганську пожежа на нафтобазі розростається

За повідомленням моніторингових каналів, на НПЗ спалахнула пожежа після серії вибухів

Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів, повідомляє «Главком».

Місцеві пабліки поширили відео та світлини, на яких видно, як величезний стовп густого диму здіймається в небо, а на підприємстві пожежа тільки набирає обертів.

Місцеві жителі повідомляють про сильний шум і вибухи, що лунали з території підприємства.

Нагадаємо, Сили Безпілотних Систем поділились підсумками роботи по російських НПЗ за серпень. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді відзвітував про 17 атак.