В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
У Луганську пожежа на нафтобазі розростається
фото: місцеві пабліки

За повідомленням моніторингових каналів, на НПЗ спалахнула пожежа після серії вибухів

Увечері 4 вересня у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів, повідомляє «Главком».

В окупованому Луганську сталося кілька вибухів на одному з промислових підприємств міста, після яких почалася масштабна пожежа. За повідомленням моніторингових каналів, на НПЗ спалахнула пожежа після серії вибухів

Місцеві пабліки поширили відео та світлини, на яких видно, як величезний стовп густого диму здіймається в небо, а на підприємстві пожежа тільки набирає обертів.

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео) фото 1
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео) фото 2

Місцеві жителі повідомляють про сильний шум і вибухи, що лунали з території підприємства.

Нагадаємо, Сили Безпілотних Систем поділились підсумками роботи по російських НПЗ за серпень. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді відзвітував про 17 атак.

Теги: пожежа Луганськ нафтопродукти

