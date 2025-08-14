Окуповане Єнакієве масовано атакували безпілотники

У місті чутно вибухи та детонацію

У ніч на 15 серпня безпілотники масовано атакували місто Єнакієве, яке з 2014 року окуповане російськими військами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місвеці пишуть, що Єнакієве масовано атакують безпілотники. У місті чутно вибухи та детонацію. Крім того, фіксуються пожежі.

Ймовірно, є влучання у важливі об'єкти російської окупаційної армії.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.