Уряд Румунії обурений повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Уряд Румунії обурений повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі: подробиці
На збройовому заводі в місті Куджир сталася масштабна пожежа
фото: stirileprotv.ro

Внаслідок вибуху знищено щонайменше 150 тис. кулеметних набоїв

Міністр економіки Румунії Раду Міруца висловив незадоволення тим, що через тиждень після вибуху на Куджирському механічному заводі причини інциденту досі не встановлені. Про це повідомляє Radio Romania Actualitati, ередає «Главком».

Міруца заявив, що правоохоронці аналізують усі версії вибуху на збройовому заводі минулими вихідними, і він «з нетерпінням» чекає результатів розслідування.

«Скажу вам, що на мою думку, як інженера і міністра, неприйнятно, щоб вибухнуло 146 тис. патронів через ситуацію, яка станом на зараз ще не відома.

Мені цікаво дізнатися конкретно: що там сталося, чи це було спричинено зовнішніми факторами, чи це самозаймання? Я розумію, що розглядаються всі варіанти, з більшою чи меншою ймовірністю підтвердження. Чекаю на результати фахівців», – додав він.

За його словами, попри значні збитки, пожежа не вплине на виконання вже укладених контрактів із постачання продукції заводу. Наразі порушено кримінальну справу, і триває розслідування для встановлення точних обставин і причин інциденту.

Раніше Міруца повідомив, що видав наказ, який відновлює обов’язкову вимогу отримання дозволу Міністерства економіки та перевірки службою безпеки для доступу на територію збройових заводів і складів. Ця вимога була скасована в січні 2025 року.

Нагадаємо, на збройовому заводі в місті Куджир сталася масштабна пожежа. За даними влади, збитки від пожежі склали понад €400 тис.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, водночас знищено щонайменше 150 тис. кулеметних набоїв, ще близько 250 тис. можуть бути непридатними до використання.

Міністр економіки Раду Міруце не виключає можливості саботажу, проте остаточну причину з’ясовує поліція. Пожежу вдалося локалізувати лише через шість годин, під час гасіння пролунали кілька вибухів.

