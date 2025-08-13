Інспектори МАГАТЕ оцінили, як вплинула пожежа біля ЗАЕС на рівень радіації

Гендиректор МАГАТЕ підтвердив, що небезпеки немає

Пожежа на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції не вплинула на рівень радіації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії у соцмережі Х.

За даними МАГАТЕ, інспектори побачили 12 серпня дим, який йшов з адміністративної будівлі станції після повідомлень про пожежу поблизу градирен.

«Підвищення рівня радіації, шкоди ядерній безпеці не зафіксовано, постраждалих немає. Це підтверджує гендиректор Рафаель Гроссі», – відповідає МАГАТЕ.

Нагадаємо, 10 серпня під черговий російський удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Будівля офісу тоді зазнала часткових руйнувань. Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції.

Через два дні, 12 серпня, у районі вантажного порту тимчасово окупованої ЗАЕС спостерігалося задимлення. Порт розташований за межами охоронного периметра самої станції.

«Енергоатом» пізніше оголосив про пожежну небезпеку поблизу енергоблоків станції. У повідомлені йшлося, що ситуація на станції залишається напруженою через некомпетентне управління загарбниками, які постійно порушують вимоги ядерної, радіаційної та пожежної безпеки.

Відомство нагадало, що 11 серпня 2024 року на території Запорізької АЕС вигоріла градирня №1 системи технічного водозабезпечення станції.