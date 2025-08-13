Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Інспектори МАГАТЕ оцінили, як вплинула пожежа біля ЗАЕС на рівень радіації

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Інспектори МАГАТЕ оцінили, як вплинула пожежа біля ЗАЕС на рівень радіації
Запорізька атомна електростанція
фото: rostinfocom (ілюстративне)

Гендиректор МАГАТЕ підтвердив, що небезпеки немає

Пожежа на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції не вплинула на рівень радіації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії у соцмережі Х.

За даними МАГАТЕ, інспектори побачили 12 серпня дим, який йшов з адміністративної будівлі станції після повідомлень про пожежу поблизу градирен.

«Підвищення рівня радіації, шкоди ядерній безпеці не зафіксовано, постраждалих немає. Це підтверджує гендиректор Рафаель Гроссі», – відповідає МАГАТЕ.

Нагадаємо, 10 серпня під черговий російський удар потрапив зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Будівля офісу тоді зазнала часткових руйнувань. Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції.

Через два дні, 12 серпня, у районі вантажного порту тимчасово окупованої ЗАЕС спостерігалося задимлення. Порт розташований за межами охоронного периметра самої станції.

«Енергоатом» пізніше оголосив про пожежну небезпеку поблизу енергоблоків станції. У повідомлені йшлося, що ситуація на станції залишається напруженою через некомпетентне управління загарбниками, які постійно порушують вимоги ядерної, радіаційної та пожежної безпеки.

Відомство нагадало, що 11 серпня 2024 року на території Запорізької АЕС вигоріла градирня №1 системи технічного водозабезпечення станції.

Читайте також:

Теги: Запорізька АЕС пожежа війна МАГАТЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Путін зустрінуться 15 серпня
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи
11 серпня, 09:01
Путін хоче сам на сам зустрітися з Трампом і отримати всю Україну
Реальний мир чи нова пауза: що задумав Путін
9 серпня, 19:29
Велика мечеть Кордови, зведена у 786 році
В Іспанії горіла пам’ятка ЮНЕСКО – Велика мечеть Кордови
9 серпня, 11:50

Події в Україні

Не тільки дрони. Повітряні сили відзвітували, чим РФ вдарила по Україні вночі
Не тільки дрони. Повітряні сили відзвітували, чим РФ вдарила по Україні вночі
Інспектори МАГАТЕ оцінили, як вплинула пожежа біля ЗАЕС на рівень радіації
Інспектори МАГАТЕ оцінили, як вплинула пожежа біля ЗАЕС на рівень радіації
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 пацієнтів втратили зір після «лікування» на Тернопільщині
18 пацієнтів втратили зір після «лікування» на Тернопільщині
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
11K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
7995
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
7196
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
3960
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua