Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп
Перша леді США пригрозила сину Байдена позовом
фото із відкритих джерел

Меланія Трамп пригрозила сину Джо Байдена Хантеру позовом за заяви на її адресу, пов'язані зі справою звинуваченого в сексуальному насильстві над неповнолітніми фінансиста Джеффрі Епштейна

Перша леді США Меланія Трамп погрожує подати до суду на сина колишнього глави Білого дому Хантера Байдена з позовом на суму понад $1 млрд через «хибні, наклепницькі та принизливі заяви». Про це повідомляє Fox News, посилаючись на лист, надісланий адвокатом Меланії Трамп Алехандро Бріто, пише «Главком».

Юридичний ультиматум був висунутий після того, як 5 серпня 2025 року Хантер Байден опублікував на YouTube відеоінтерв'ю під назвою Hunter Biden Returns (Хантер Байден повертається).

У цьому відео, яке було зроблене для шоу Channel 5 with Andrew Callaghan, Байден заявив: «Епштейн представив Меланію Трампу. Зв'язки, так би мовити, такі широкі й глибокі. Джеффрі Епштейн представив Меланію, і саме так Меланія і теперішній президент США зустрілися».

Адвокат Меланії Трамп назвав ці твердження «вкрай непристойними» та такими, що спричинили «величезну фінансову та репутаційну шкоду» його клієнтці. У листі до Хантера Байдена та його адвоката Еббе Лоуелла Бріто написав: «Ці хибні, принизливі, наклепницькі та провокаційні заяви є вкрай непристойними й були широко поширені в різних цифрових медіа». Адвокат також підкреслив, що «час публікації цього відео очевидний і підкреслює фактичний злий умисел, що стоїть за рішенням опублікувати його, враховуючи очевидну неправдивість заяв».

Фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки 10 серпня 2019 року у своїй камері в Нижньому Манхеттені у федеральній в'язниці, де він утримувався в очікуванні суду. Джеффрі Епштейна звинувачували у торгівлі неповнолітніми дівчатами для сексуальної експлуатації. Епштейн був відомий своїми знайомствами з політиками та королівськими особами. До перших підозр у злочинній діяльності його знали, в основному, як людину зі зв'язками у вищих колах. Його не раз бачили за тим, що він спілкувався з багатими впливовими людьми, включаючи Дональда Трампа, колишнього президента Білла Клінтона та британського принца Ендрю. Останній був замішаний у сексуальному скандалі, причетність до якого мав Епштейн, і втратив титул «Високість».

Лист містив вимогу негайно видалити та відкликати зміст відео, а також вибачитися. За даними джерела Fox News, Хантер Байден не виконав ці вимоги до 7 серпня 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році.

