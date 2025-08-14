Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп

Меланія Трамп пригрозила сину Джо Байдена Хантеру позовом за заяви на її адресу, пов'язані зі справою звинуваченого в сексуальному насильстві над неповнолітніми фінансиста Джеффрі Епштейна

Перша леді США Меланія Трамп погрожує подати до суду на сина колишнього глави Білого дому Хантера Байдена з позовом на суму понад $1 млрд через «хибні, наклепницькі та принизливі заяви». Про це повідомляє Fox News, посилаючись на лист, надісланий адвокатом Меланії Трамп Алехандро Бріто, пише «Главком».

Юридичний ультиматум був висунутий після того, як 5 серпня 2025 року Хантер Байден опублікував на YouTube відеоінтерв'ю під назвою Hunter Biden Returns (Хантер Байден повертається).

У цьому відео, яке було зроблене для шоу Channel 5 with Andrew Callaghan, Байден заявив: «Епштейн представив Меланію Трампу. Зв'язки, так би мовити, такі широкі й глибокі. Джеффрі Епштейн представив Меланію, і саме так Меланія і теперішній президент США зустрілися».

Адвокат Меланії Трамп назвав ці твердження «вкрай непристойними» та такими, що спричинили «величезну фінансову та репутаційну шкоду» його клієнтці. У листі до Хантера Байдена та його адвоката Еббе Лоуелла Бріто написав: «Ці хибні, принизливі, наклепницькі та провокаційні заяви є вкрай непристойними й були широко поширені в різних цифрових медіа». Адвокат також підкреслив, що «час публікації цього відео очевидний і підкреслює фактичний злий умисел, що стоїть за рішенням опублікувати його, враховуючи очевидну неправдивість заяв».

Фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки 10 серпня 2019 року у своїй камері в Нижньому Манхеттені у федеральній в'язниці, де він утримувався в очікуванні суду. Джеффрі Епштейна звинувачували у торгівлі неповнолітніми дівчатами для сексуальної експлуатації. Епштейн був відомий своїми знайомствами з політиками та королівськими особами. До перших підозр у злочинній діяльності його знали, в основному, як людину зі зв'язками у вищих колах. Його не раз бачили за тим, що він спілкувався з багатими впливовими людьми, включаючи Дональда Трампа, колишнього президента Білла Клінтона та британського принца Ендрю. Останній був замішаний у сексуальному скандалі, причетність до якого мав Епштейн, і втратив титул «Високість».

Лист містив вимогу негайно видалити та відкликати зміст відео, а також вибачитися. За даними джерела Fox News, Хантер Байден не виконав ці вимоги до 7 серпня 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році.