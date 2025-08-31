Головна Спорт Новини
Усик може втратити титул WBO через танці: деталі скандалу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Усик може втратити титул WBO через танці: деталі скандалу
Команда Усика поки що не відреагувала на звинувачення WBO
Всесвітня боксерська організація вимагає від спортсмена новий медичний висновок

Олександр Усик опинився під ударом Всесвітньої боксерської організації (WBO) після того, як у мережі з’явилися відео, на яких він танцює. Через це організація наказала українському боксеру надати оновлений медичний висновок про стан його здоров'я. Про це пише «Главком» із посиланням на BoxingScene.

7 серпня Усик звернувся до WBO з проханням призупинити переговори про поєдинок з обов’язковим суперником Джозефом Паркером через проблеми зі спиною. Медичні документи, які надсилала команда боксера у серпні, підтверджували травми, що потребували щонайменше місяця відпочинку та терапії. Усик просив про 90-денну відстрочку переговорів.

Утім, відео в Instagram, на яких Усик танцює разом із Надею Дорофєєвою, викликали сумніви щодо достовірності попередніх медичних висновків.

У листі, що потрапив до ЗМІ, голова комітету чемпіонатів WBO Луїс Батіста Салас зазначив:

«Медичний висновок має бути детальним і ретельним, і повинен підтверджувати поточний стан здоров’я містера Усика, прогноз, орієнтовний термін відновлення та будь-які інші медичні докази. Комітет не може дозволити подальших затримок чи невизначеності без задовільних роз’яснень. У разі невиконання вимог ми будемо змушені вжити відповідних заходів згідно з правилами WBO».

На цей момент команда Усика поки що не відреагувала на звинувачення WBO.

Тим часом команда Джозефа Паркера розглядає можливість проведення добровільного бою наприкінці року. Найімовірнішим суперником новозеландця називають непереможного британця Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик здивував фанатів, виконавши відому пісню «Розмова з тобою» разом із українським співаком Іво Бобулом. Їхній виступ на благодійному вечорі швидко став вірусним у соціальних мережах, викликавши справжній фурор. 

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик уже в наступному своєму бою може зійтися в октагоні з популярним відеоблогером Джейком Полом.

