В Іспанії горіла пам’ятка ЮНЕСКО – Велика мечеть Кордови

В Іспанії горіла Велика мечеть Кордови: пам’ятка ЮНЕСКО частково пошкоджена

В Іспанії сталася пожежа у Великій мечеті Кордови, одній із найвизначніших історичних споруд країни, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вогонь пошкодив дахи двох каплиць та стіни будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Mundo.

Імовірно, причиною займання стало коротке замикання в електричній машині для підмітання. Пожежа виникла увечері у п'ятницю, 8 серпня. Полум’я пошкодило стіни та дахи двох каплиць, розташованих у навах Альманзора, а також частину службового обладнання.

На місце події оперативно прибули три пожежні бригади, які локалізували та ліквідували вогонь до 23:00. Місцева поліція оточила територію для забезпечення безпеки. Мер Кордови Хосе Марія Беллідо, який особисто контролював ситуацію, запевнив, що збитки, ймовірно, є незначними, і «це не катастрофа».

Велика мечеть Кордови, зведена у 786 році, є символом міста та однією з найбільших і найвидатніших ісламських споруд у світі. Після Реконкісти вона була перетворена на собор і внесена до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1984 році. Вона вже переживала дві пожежі – у 1910 та 2021 роках. Міська влада пообіцяла надати всі необхідні ресурси для відновлення пошкоджених частин собору.

Нагадаємо, 8 листопада 2024 року, у Соборі Паризької Богоматері, Франція, вперше після пожежі 2019 року пролунали усі дзвони. Про це повідомляє France24.

Зазначається, що у соборі пролунали усі вісім дзвонів. Це сталося рівно за місяць до того, як собор знову відкриють після п'ятирічної реставрації.