Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч

У разі припинення вогню США готові допомогти Києву засобами для стримування можливої майбутньої агресії Росії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні гарантії безпеки, у російському Волгограді пролунали вибухи на нафтопереробному заводі. «Главком» зібрав головні події ночі проти 14 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Угод про мир без України не буде – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

За даними двох німецьких урядовців, Венс та інші представники адміністрації Трампа проявили значний інтерес до того, які моменти Київ та європейські столиці вважають ключовими у майбутніх дипломатичних переговорах.

Крім того, Венс запевнив, що США не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи.

Гарантії безпеки для України від Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні гарантії безпеки, однак не в рамках НАТО.

Троє співрозмовників видання – європейський дипломат, британський чиновник та джерело, знайоме зі змістом телефонної розмови Трампа з представниками Європи та України, – підтвердили, що у разі припинення вогню США готові допомогти Києву засобами для стримування можливої майбутньої агресії Росії.

Водночас Трамп уточнив, що таке зобов’язання він готовий взяти на себе лише за умови, що воно не здійснюватиметься під егідою НАТО. Деталей про те, якими саме будуть ці гарантії, американський лідер не надав, обговоривши лише загальну концепцію.

Вибухи у Росії

У ніч на 14 серпня Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників, ціллю яких став місцевий нафтопереробний завод. Повідомляється, що зафіксовано кілька влучань, після яких на підприємстві спалахнула сильна пожежа, видима за десятки кілометрів. Над містом здійнявся потужний стовп диму.

Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів близько 02:30, особливо гучних у Червоноармійському районі. Загалом у місті чули від п’яти до семи «хлопків». Уламки БпЛА, за даними російських джерел, стали причиною загоряння нафтопродуктів.

В аеропорту Волгограда ввели план «Килим», зупинивши прибуття та відправлення рейсів. Також спостерігалися перебої в роботі мобільного зв’язку, особливо на півночі, півдні та в центрі міста.

ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА

В італійському Удіне на стадіоні «Фріулі» «Парі Сен-Жермен» здобув Суперкубок УЄФА, перемігши англійський «Тоттенгем» після драматичного камбеку та серії пенальті.

Англійці впевнено вели 2:0 завдяки голам ван де Вена та Ромеро, однак підопічні Луїса Енріке вирівняли рахунок у кінцівці матчу: на 85-й хвилині забив Лі Кан Ін, а на 90+4-й – Рамуш.

Основний час завершився з рахунком 2:2, і долю трофея вирішила серія пенальті, де ПСЖ виграв 4:3.

Пропозиція Трампа для Путіна

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.

Серед ймовірних пропозицій – відкриття доступу РФ до природних ресурсів Аляски та часткове скасування американських санкцій проти російської авіаційної галузі.

Видання також повідомляє, що план Трампа може включати надання Путіну доступу до рідкісноземельних мінералів на тимчасово окупованих територіях України.