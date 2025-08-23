Головна Країна Події в Україні
Харків відзначає День міста під зоряним небом (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Харків відзначає День міста під зоряним небом (відео)
Харкову виповнюється 371 рік
фото з відкритих джерел

У центрі міста зібралось чимало харків'ян, які періодично співають гімн України

Харків 23 серпня відзначає День міста. Йому виповнюється 371 рік. Із цієї нагоди тут вперше з початку повномасштабного вторгнення увімкнули особливу ілюмінацію – зоряне небо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві медіа.

У центрі міста зібралось чимало харків'ян, які періодично співають «Путін – х**ло» та гімн України.

«Ми з вами вміємо радіти простим речам і будуємо плани на майбутнє, навіть тоді, коли наше місто щодня знаходиться під ударами ворога. ​Разом ми чуємо сирени, живемо під вибухами, але ніколи – чужою волею. ​Нас єднає одне життя, одні обставини, одна надія і одна боротьба. ​Наші воїни тримають фронт, а ми – закриваємо тил. Вони захищають наш дім, а ми – підтримуємо їх і дбаємо про те, щоб цей дім залишався надійним і готовим гідно зустріти своїх героїв. ​Озирніться навколо: нас понад мільйон триста тисяч – діти, молодь, ветерани, переселенці, лікарі, вчителі, рятувальники, волонтери, комунальники, підприємці. ​Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна, бо наша віра в Україну – непохитна. ​Зі святом тебе, Харкове! Слава тобі! Слава харків’янам! Слава Україні!», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, Харків, попри регулярні російські обстріли, не втрачає ані креативності, ані почуття гумору. Підтвердженням цьому стало вірусне відео, яке набуло популярності в мережі. У ньому харків'янка створила оптичну ілюзію, перетворивши інсталяцію з прапорів на справжню «корону». 

 

Теги: Харків місто молодь Ігор Терехов відео

