Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)

Пожежа внаслідок атаки дронів на НПЗ на території Татарстан

У серпні СБС вивели з ладу 24,2% нафтопереробних потужностей Росії

Сили Безпілотних Систем поділились підсумками роботи по російських НПЗ за серпень. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді відзвітував про 17 атак, повідомляє «Главком».

Двічі за місяць під удар потрапили Афіпський НПЗ, НПС «Унєча Транснєфть-Дружба» та Сизранський НПЗ. Загалом у серпні СБС вивели з ладу 24,2% нафтопереробних потужностей Росії.

Підсумки польоту Птахів СБС сумісно з ГУР, ССО та іншими підрозділами СОУ за останній місяць літа:

Рязанскій НПЗ (02.08) – СБС,

База ПММ АЕ «Сочі» (03.08) – СБС,

Афіпскій НПЗ (07.08) – СБС сумісно з ГУР,

База ПММ «Ертан» (08.08) – СБС,

Саратовскій НПЗ (10.08) – СБС,

НПС «Унєча Транснєфть-Дружба» (12.08) – СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ,

Волгоградскій НПЗ (14.08) – СБС сумісно з ГУР,

АТ «Нєвінномисскій азот» (16.08) – СБС сумісно з іншою складовою СОУ,

НПС «Нікольське-Транснєфть» (18.08) – СБС,

Новошахтінскій НПЗ (20.08) – ГРАФ СБС,

НПС «Унєча Транснєфть-Дружба» (21.08) – СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ,

НПЗ «Албашнєфть» (22.08) – ГРАФ СБС сумісно з ГУР,

Сизранскій НПЗ (24.08) – СБС сумісно з ССО,

Куйбишевскій НПЗ (28.08) – СБС сумісно з ССО,

Афіпскій НПЗ (28.08) – СБС сумісно з ГУР,

Краснодарскій НПЗ (30.08) – СБС сумісно з ССО,

Сизранскій НПЗ (30.08) – СБС сумісно з ССО.

«Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними», – написав Бровді.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно підтвердив успішне ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії. В рамках операцій зі зниження наступального потенціалу окупантів, у ніч на 30 серпня були атаковані НПЗ «Краснодарський» у Краснодарському краї та «Сизранський» у Самарській області.