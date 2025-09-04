Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Пожежа внаслідок атаки дронів на НПЗ на території Татарстан
фото: росЗМІ

У серпні СБС вивели з ладу 24,2% нафтопереробних потужностей Росії

Сили Безпілотних Систем поділились підсумками роботи по російських НПЗ за серпень. Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді відзвітував про 17 атак, повідомляє «Главком».

Двічі за місяць під удар потрапили Афіпський НПЗ, НПС «Унєча Транснєфть-Дружба» та Сизранський НПЗ. Загалом у серпні СБС вивели з ладу 24,2% нафтопереробних потужностей Росії. 

Підсумки польоту Птахів СБС сумісно з ГУР, ССО та іншими підрозділами СОУ за останній місяць літа:

  • Рязанскій НПЗ (02.08) – СБС,
  • База ПММ АЕ «Сочі» (03.08) – СБС,
  • Афіпскій НПЗ (07.08) – СБС сумісно з ГУР,
  • База ПММ «Ертан» (08.08) – СБС,
  • Саратовскій НПЗ (10.08) – СБС,
  • НПС «Унєча Транснєфть-Дружба» (12.08) – СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ,
  • Волгоградскій НПЗ (14.08) – СБС сумісно з ГУР,
  • АТ «Нєвінномисскій азот»  (16.08) – СБС сумісно з іншою складовою СОУ,
  • НПС «Нікольське-Транснєфть» (18.08) – СБС,
  • Новошахтінскій НПЗ (20.08) – ГРАФ СБС,
  • НПС «Унєча Транснєфть-Дружба» (21.08) – СБС сумісно з ГУР та іншою складовою СОУ,
  • НПЗ «Албашнєфть» (22.08) – ГРАФ СБС сумісно з ГУР,
  • Сизранскій НПЗ (24.08) – СБС сумісно з ССО,
  •  Куйбишевскій НПЗ (28.08) – СБС сумісно з ССО,
  •  Афіпскій НПЗ (28.08) – СБС сумісно з ГУР,
  • Краснодарскій НПЗ (30.08) – СБС сумісно з ССО,
  • Сизранскій НПЗ (30.08) – СБС сумісно з ССО.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними», – написав Бровді.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно підтвердив успішне ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії. В рамках операцій зі зниження наступального потенціалу окупантів, у ніч на 30 серпня були атаковані НПЗ «Краснодарський» у Краснодарському краї та «Сизранський» у Самарській області. 

Читайте також:

Теги: нафта росія нафтопродукти бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ознайомча зустріч», як казав Трамп, відбулась
Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп
16 серпня, 21:15
Фігурантів затримано на місці події під час вчинення злочину
Затримано завербованих РФ молодиків, які хотіли спалити будинок ветерана на Київщині
5 серпня, 14:30
Кремль намагається підірвати поточні зусилля США змусити Путіна брати участь у переговорах
Кремль провокує розкол у команді Трампа: аналіз ISW
7 серпня, 08:58
Слідчі порушили кримінальну справу за двома статтями
Російський військовий повернувся додому і жорстоко вбив федерального суддю
15 серпня, 01:41
Україні потрібні гарантії безпеки, каже Зеленський
Зеленський розповів, що саме вважає гарантіями безпеки для України
17 серпня, 17:58
Кірсті Ковентрі: Ми не прийняли остаточного рішення
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала допуск росіян до Оліміпади-2026
21 серпня, 13:48
Віткофф: Концепція «мир через силу» справді працює. Росія та Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – у нас цього тижня зустрічі щодо всіх трьох цих конфліктів
Віткофф розповів, коли США сподіваються завершити війну в Україні
27 серпня, 02:59
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
1 вересня, 03:51
Майже 20 тис. українських дітей були примусово переміщені або депортовані владою РФ
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
Вчора, 15:18

Економіка

Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів в обмін на інші проти Росії
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів в обмін на інші проти Росії
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян
Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян
Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України
Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
36K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
15K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8851
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3421
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua