Росія масовано атакувала Одещину ударними дронами

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Росія масовано атакувала Одещину ударними дронами
На місці влучань виникла пожежа
фото: місцеві пабліки

На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу

У ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторнгові канали.

За повідомленням місцевих пабліків, під прицілом опинився Ізмаїльський район. Повідомляється, що Росія б'є по енергетичній інфраструктурі. Також зазнається, що через обстріл є перебої з електропостачанням.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу.

Влада та ДСНС наразі не коментували подію.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня в Одесі прогриміли потужні вибухи. 

Повітряні Сили України попереджали про загрозу балістичного озброєння, згодом в Одесі пролунав вибух. За попередніми даними, ворог застосував одну балістичну ракету для удару по місту.

Внаслідок російського обстрілу спалахнула масштабна пожежа. Місцеві пабліки опублікували кадри пожежі.

