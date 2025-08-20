Росія масовано атакувала Одещину ударними дронами

На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу

У ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторнгові канали.

За повідомленням місцевих пабліків, під прицілом опинився Ізмаїльський район. Повідомляється, що Росія б'є по енергетичній інфраструктурі. Також зазнається, що через обстріл є перебої з електропостачанням.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу.

Влада та ДСНС наразі не коментували подію.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня в Одесі прогриміли потужні вибухи.

Повітряні Сили України попереджали про загрозу балістичного озброєння, згодом в Одесі пролунав вибух. За попередніми даними, ворог застосував одну балістичну ракету для удару по місту.

Внаслідок російського обстрілу спалахнула масштабна пожежа. Місцеві пабліки опублікували кадри пожежі.