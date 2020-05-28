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    Кримінал

    На Полтавщині перекинулося авто з поліцейськими: є загиблий

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    На трасі Київ-Харків перекинулося авто з поліцейськими - На Полтавщині перекинулося авто з поліцейськими: є загиблий
    На трасі Київ-Харків перекинулося авто з поліцейськими
    Фото: dbr.gov.ua

    Працівник поліції помер на місці від отриманих травм

    На трасі Київ-Харків в Полтавській області перекинувся автомобіль з поліцейськими, в результаті аварії загинула людина. Ще двоє госпіталізовані з травмами.

    Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    Повідомляється, що близько 16:30 старший сержант Управління стратегічних розслідувань Національної поліції за кермом Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з'їхав у кювет.

    В результаті машина перекинулася, пасажир (теж поліцейський) від отриманих травм загинув на місці.

    Ще один правоохоронець і цивільний отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

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    На Полтавщині перекинулося авто з поліцейськими: є загиблий
    На Полтавщині перекинулося авто з поліцейськими: є загиблий
    Фото: dbr.gov.ua

    Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав.

    До слова, у четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi.

    ДТП автомобіль Державне бюро розслідувань Полтавщина
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