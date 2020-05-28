На Полтавщині перекинулося авто з поліцейськими: є загиблий



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На трасі Київ-Харків перекинулося авто з поліцейськими Фото: dbr.gov.ua

Працівник поліції помер на місці від отриманих травм

На трасі Київ-Харків в Полтавській області перекинувся автомобіль з поліцейськими, в результаті аварії загинула людина. Ще двоє госпіталізовані з травмами.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що близько 16:30 старший сержант Управління стратегічних розслідувань Національної поліції за кермом Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з'їхав у кювет.

В результаті машина перекинулася, пасажир (теж поліцейський) від отриманих травм загинув на місці.

Ще один правоохоронець і цивільний отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав.

До слова, у четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi.