На Полтавщині перекинулося авто з поліцейськими: є загиблий
На трасі Київ-Харків перекинулося авто з поліцейськими
Фото: dbr.gov.ua
Працівник поліції помер на місці від отриманих травмНа трасі Київ-Харків в Полтавській області перекинувся автомобіль з поліцейськими, в результаті аварії загинула людина. Ще двоє госпіталізовані з травмами.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Повідомляється, що близько 16:30 старший сержант Управління стратегічних розслідувань Національної поліції за кермом Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з'їхав у кювет.
В результаті машина перекинулася, пасажир (теж поліцейський) від отриманих травм загинув на місці.
Ще один правоохоронець і цивільний отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.
Фото: dbr.gov.ua
Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав.
До слова, у четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi.