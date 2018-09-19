В Росії розбився винищувач МіГ-31



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У Міноборони РФ заявили, що МіГ-31 впав через технічну несправність

В Нижньогородській області Росії 19 вересня розбився надзвуковий винищувач-перехоплювач МіГ-31.

За даними джерела в оперативному штабі на місці події, на борту виникла позаштатна ситуація, екіпаж прийняв рішення катапультуватися.

Зазначається, що літак МіГ-31 виконував навчально-тренувальний політ в районі аеродрому в передмісті населеного пункту Кулебаки.

На борту перебувало двоє пілотів - інструктор і курсант. «Вони успішно катапультувалися, живі і вийшли на зв'язок», - повідомило джерело.

У Міноборони РФ заявили, що МіГ-31 впав через технічну несправність. «Політ виконувався без боєкомплекту, літак впав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Для встановлення причин аварії на місці падіння працює комісія міністерства оборони Росії», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня над Середземним морем біля сирійського узбережжя був збитий російський літак-розвідник Іл-20, загинули 15 російських військових.

У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

Офіційний Вашингтон закликав до мирного вирішення сирійського конфлікту у зв'язку з інцидентом, внаслідок якого сили Башара Асада збили літак російських збройних сил Іл-20.

Джерело: Интерфакс