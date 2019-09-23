WADA: з бази даних Московської лабораторії вилучені позитивні результати



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Глава комітету Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з відповідності Джонатан Тейлор пояснив, у чому полягає невідповідність двох баз даних Московської антидопінгової лабораторії, які опинилися в розпорядженні WADA. Один варіант надав інформатор Григорій Родченков, другий був офіційно переданий Росією на початку 2019 року за умов відновлення статусу РУСАДА. Саме в цьому варіанті, на думку комітету Тейлора, вилучення інформація про деякі позитивні проби.

«Були позитивні результати, які вилучені. Питання – чому. Ми дамо Росії шанс все пояснити», - наводить слова Тейлора The New York Times.

На пояснення Росії надали три тижні. Комітет Тейлора збереться 23 жовтня, щоб вирішити, чи рекомендувати виконкому WADA оголосити про невідповідність РУСАДА. Якщо виконком погодиться, то справа буде оперативно передана до Спортивного арбітражного суду для винесення остаточного рішення.

Тейлор порекомендував Росії «витягти кролика з капелюха», щоб уникнути нових санкцій, які WADA зобов'язана буде накласти згідно з новими правилами.