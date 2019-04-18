В соборі Святого Патрика в Нью-Йорку затримали чоловіка з каністрами бензину



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Затриманий розповів, що в його машині закінчився бензин, тому він вирішив зрізати дорогу через собор

Підозрілий чоловік був затриманий увечері 17 квітня на вході в собор охоронцем

В Нью-Йорку співробітники антитерористичного підрозділу поліції заарештували чоловіка, який увійшов в будівлю кафедрального собору Святого Патрика на Манхеттені з двома каністрами бензину, рідиною для розпалювання і запальничками.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на заступника комісара міста з розвідки і контр-тероризму Джона Міллера.

37-річний житель Нью-Джерсі був затриманий увечері 17 квітня на вході в собор охоронцем будівлі. Поки вони спілкувалися, частина бензину пролилася на підлогу храму.

Затриманий розповів, що в його машині закінчився бензин, тому він вирішив зрізати дорогу через храм. Але в ході перевірки з'ясувалося, що бак його автомобіля не був порожній.

За словами Міллера, зараз невідомо, які наміри були у заарештованого, але обставини затримання чоловіка в соборі здаються поліції підозрілими.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 апреля 2019 г.

Собор Святого Патрика побудований в 1878 році і розташований в самому центрі Нью-Йорка. Він внесений до реєстру національних історичних пам'яток США і вважається найбільшою в Америці неоготичною будівлею.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Джерело: Радио Свобода