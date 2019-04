В соборі Святого Патрика в Нью-Йорку затримали чоловіка з каністрами бензину

Підозрілий чоловік був затриманий увечері 17 квітня на вході в собор охоронцем

В Нью-Йорку співробітники антитерористичного підрозділу поліції заарештували чоловіка, який увійшов в будівлю кафедрального собору Святого Патрика на Манхеттені з двома каністрами бензину, рідиною для розпалювання і запальничками.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на заступника комісара міста з розвідки і контр-тероризму Джона Міллера.

37-річний житель Нью-Джерсі був затриманий увечері 17 квітня на вході в собор охоронцем будівлі. Поки вони спілкувалися, частина бензину пролилася на підлогу храму.

Затриманий розповів, що в його машині закінчився бензин, тому він вирішив зрізати дорогу через храм. Але в ході перевірки з'ясувалося, що бак його автомобіля не був порожній.

За словами Міллера, зараз невідомо, які наміри були у заарештованого, але обставини затримання чоловіка в соборі здаються поліції підозрілими.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ