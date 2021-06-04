На майданчику в Києві хлопчик потрапив у пастку (фото)

Нога дитини застрягла в металевій огорожі

У четвер, 3 червня, на проспекті Правди, 10 у Подільському районі на спортивному майданчику дитина застрягла в металевій огорожі. Виклик про допомогу надійшов до рятувальної служби о 18:09, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Бійці встановили, що на майданчику у хлопчика, 2014 року народження, було затиснуто ногу у металевій огорожі. За допомогою електроінструменту ногу дитини було деблоковано.

Хлопчик не постраждав і його було передано мамі.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Великій Васильківській у центрі Києва стався нещасний випадок: чоловік, який катався на електросамокаті, під час падіння наштрикнувся на металевий паркан.