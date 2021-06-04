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    На майданчику в Києві хлопчик потрапив у пастку (фото)

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    За допомогою електроінструменту рятувальники вивільнили ногу дитини&nbsp; - На майданчику в Києві хлопчик потрапив у пастку (фото)

    За допомогою електроінструменту рятувальники вивільнили ногу дитини 

    Фото: ДСНС

    Нога дитини застрягла в металевій огорожі

    У четвер, 3 червня, на проспекті Правди, 10 у Подільському районі на спортивному майданчику дитина застрягла в металевій огорожі. Виклик про допомогу надійшов до рятувальної служби о 18:09, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Бійці встановили, що на майданчику у хлопчика, 2014 року народження, було затиснуто ногу у металевій огорожі. За допомогою електроінструменту ногу дитини було деблоковано.

    Хлопчик не постраждав і його було передано мамі.

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    На майданчику в Києві хлопчик потрапив у пастку (фото)
    На майданчику в Києві хлопчик потрапив у пастку (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Великій Васильківській у центрі Києва стався нещасний випадок: чоловік, який катався на електросамокаті, під час падіння наштрикнувся на металевий паркан.

    Теги: Київ ДСНС діти рятувальники
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    На майданчику в Києві хлопчик потрапив у пастку (фото)