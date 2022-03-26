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    Події в Україні

    Нові подробиці ударів по Львову: у ворога було дві цілі

    Окупанти двічі за пів дня обстріляли Львів - Нові подробиці ударів по Львову: у ворога було дві цілі
    Окупанти двічі за пів дня обстріляли Львів

    По двох об'єктах критичної інфраструктури було завдано по два удари

    Внаслідок ударів окупантів по Львову було пошкоджено два об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив на брифінгу глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

    «Сьогодні було два попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Один - в нафтобазу в самому місті Львові, в житловому кварталі. Другий - по об'єкту оборонної структури, по заводу, який знаходиться також у житловому масиві», - зазначив Козицький.

    За його словами, по кожному було завдано по два удари. На обох об'єктах триває гасіння пожеж. П'ятеро людей звернулися по меддопомогу.

    Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що ракетні удари по Львову завдаються вже вдруге за тиждень. Минулого разу ворог також цілив по об'єктах інфраструктури. Руйнування достатньо серйозні.

    Крім того, зазначив мер, ударною хвилею було пошкоджено школу і дитсадок - у будівлях повилітали вікна. Загиблих немає.

    Садовий вважає, що сьогоднішня атака з боку РФ була «вітанням» президенту США Джо Байдену, який перебуває у Польщі. «Я думаю, весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною. Ніхто не знає наступних планів (агресора. - Ред.). Усі міста перебувають у дуже складній ситуації», - наголосив він.

    Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

    Близько 19 години Львів вдруге за день зазнав ракетного удару.

    Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України. Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.

    Теги: росія окупанти війна Львів Україна окупація #stoprussia
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    Нові подробиці ударів по Львову: у ворога було дві цілі