В Україні без опадів: погода на 16 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві без опадів
На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями можливий туман

Сьогодні, 16 жовтня, в Україні очікується погода без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні опадів не очікується, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Над Україною залишатиметься холодна повітряна маса, вночі у більшості областей 1-6° тепла, також заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°, в денні години 7-12° тепла.

Прогноз погоди на 16 жовтня
Укргідрометцентр

У четвер, 16 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 7-12° тепла, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°. Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини: вночі 16 жовтня заморозки на поверхні грунту 0-3° – I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

