Чи треба вже готувати зимові куртки? Прогноз синоптиків

Чутки про сніг в Україні не підтвердилися: синоптики прогнозують похолодання лише в горах наприкінці вересня

Наталка Діденко пояснила, що сніг можливий лише в Карпатах після 26 вересня, а в інших регіонах опадів не прогнозують

Інформація про нібито швидке похолодання та сніг в Україні не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Синоптик Наталка Діденко у Facebook заявила, що чутки про сніг у вересні перебільшені. За її словами, сніг та мокрий сніг можливі лише після 26 вересня у Карпатах та навколишніх регіонах. В інших областях України таких опадів не прогнозується.

Вона підкреслила, що довгострокові прогнози потребують уточнення і часто змінюються ближче до дати. Метеорологічні дані наразі не дозволяють стверджувати напевне про настання зимових опадів, але ймовірність локальних снігопадів у горах існує.

«Я писала і буду писати про можливі ризики, пов’язані зі станом атмосфери. Це мій обов’язок – попереджати людей про ймовірні зміни погоди, аби вони були поінформовані», – пояснила Діденко.

Нагадаємо, що 18 вересня на високогірʼї Карпат зафіксовано перші осінні заморозки.

«Станом на 08:00, 18.09.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-західний, 8 м/с., температура повітря -2°С», – йдеться у повідомленні.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

19 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність, місцями дощі та пориви вітру. Згідно з прогнозом синоптиків, вдень місцями в західних областях невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні та крайньому заході країни 9-14°; вдень 18-23°, на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині до 25°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.