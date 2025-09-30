На Київщині очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

Вночі 3 жовтня на Київщині очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території Київської області вночі 3 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланям на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, вночі 3 жовтня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3° за Цельсієм.

У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

3 жовтня вночі на Київщині очікуються заморозки 0-3° на поверхні ґрунту інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, перші осінні заморозки на Київщині Український гідрометеорологічний центр анонсував з 25 по 27 вересня. Цього тижня в Україні завершиться період теплої осінньої погоди. Очікується значне зниження температури, особливо вдень, та дощі у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні на початку жовтня. Зокрема, 1 жовтня у Києві буде хмарно, пройде невеликий дощ. Температура у столиці вночі +4°..+6°, вдень +9°..+10°.