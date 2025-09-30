На Київщині очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
Вночі 3 жовтня на Київщині очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Небезпечні метеорологічні явища очікуються на території Київської області вночі 3 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланям на Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, вночі 3 жовтня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3° за Цельсієм.
У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
Нагадаємо, перші осінні заморозки на Київщині Український гідрометеорологічний центр анонсував з 25 по 27 вересня. Цього тижня в Україні завершиться період теплої осінньої погоди. Очікується значне зниження температури, особливо вдень, та дощі у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні на початку жовтня. Зокрема, 1 жовтня у Києві буде хмарно, пройде невеликий дощ. Температура у столиці вночі +4°..+6°, вдень +9°..+10°.
Читайте також:
Коментарі — 0