В Україні хмарто та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025

У Київській області та столиці хмарно, без опадів

У неділю, 5 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні 8-13°; вдень 10-15°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5°тепла, вдень 3-8° тепла.

У Київській області та столиці хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.