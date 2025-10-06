Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарто та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарто та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025
Прогноз погоди на 6 жовтня
фото: glavcom.ua

У Київській області та столиці хмарно, без опадів

У неділю, 5 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні місцями тумани.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні 8-13°; вдень 10-15°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5°
тепла, вдень 3-8° тепла.

В Україні хмарто та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

Читайте також:

Теги: погода дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір'я
У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети
1 жовтня, 10:20
Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня до 5 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 29 вересня – 5 жовтня 2025 року
29 вересня, 10:55
Уночі 26-27 вересня в Україні на поверхні грунту заморозки 0-3°С
Заморозки накриють Україну: перелік областей
25 вересня, 15:44
У Києві без опадів
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
У Києві мінлива хмарність
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
22 вересня, 10:23
Уже 20-21 вересня відчуватиметься підвищення температури
Коли в Україні почнеться бабине літо: синоптикиня назвала дати
20 вересня, 21:54
Різке похолодання з 25-26 вересня торкнеться всієї України
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
18 вересня, 13:13
Прогноз погоди на 17 вересня
В Україні дощитиме: погода на 17 вересня 2025
17 вересня, 06:00

Суспільство

В Україні хмарто та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025
В Україні хмарто та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025
Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста: Садовий відповів
Соцмережі звинуватили мера Львова в обстрілі міста: Садовий відповів
В окупованому Криму палає нафтобаза (відео)
В окупованому Криму палає нафтобаза (відео)
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Білгороді після вибухів немає світла та води
У Білгороді після вибухів немає світла та води

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua