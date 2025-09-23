На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини

На Київщину суне відчутне похолодання – вночі з 25 по 27 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє «Главком» із повідомлення на Український гідрометеорологічний центр.

«Вночі 25-27 вересня по області заморозки на поверхні грунту 0-3°. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідрмленні.

Вночі 25-27 вересня по області заморозки на поверхні грунту 0-3° інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Такі погодні умови можуть становити загрозу для сільськогосподарських культур та інших рослин.

«Главком» повідомляв, що завтра, 24 вересня, температура в більшості областей знизиться до +11...+17°C. За даними синоптиків, цього тижня погода в Україні зазнає кардинальних змін. Причиною стане проходження холодного атмосферного фронту. Вже з 24 вересня холодний фронт почне свій рух із заходу, приносячи дощі в західні, північні та Вінницьку області. Надалі, 25 вересня, опади змістяться на схід. Разом з дощами прийде й суттєве похолодання.

Сьогодні, 23 вересня, у Києві тримається аномально тепла погода, повітря прогрілося до літніх 25 градусів. Учора, 22 вересня, температура повітря у столиці трималася на рівні +28 градусів, кияни загорали на пляжах та в парках. А вже за кілька днів жителям столиці та Київської області доведеться терміново утеплятися та рятувати від перших заморозків залишки городини.