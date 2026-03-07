В Україні без опадів: прогноз погоди на 7 березня 2026

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с

У суботу, 7 березня, в Україні без опадів та хмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів. Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям радять бути обережними.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу, вдень очікується 3-8° тепла. У західних областях буде тепліше – 7-12°, а на Закарпатті повітря прогріється до 15° тепла.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. По області вночі на дорогах місцями ожеледиця. Температура по області вночі 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.

До слова, в Україні з 9 березня у більшості областей очікується відчутне похолодання. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що винятком можуть стати лише західні регіони, де температура залишатиметься дещо вищою.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.