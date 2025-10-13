Головна Країна Суспільство
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 жовтня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 жовтня 2025
Прогноз погоди на 13 жовтня
фото: glavcom.ua

У Київській області та столиці пройде невеликий дощ

У понеділок, 13 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на заході та півдні країни невеликі дощі, вночі на півдні та сході країни без опадів.мВітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; на півдні країни вночі 6-11°, вдень 10-15°. В Карпатах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

