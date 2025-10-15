Заморозки знову накриють Україну: коли й де очікувати похолодання

Уночі 17 жовтня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0-3°C

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Уночі 15 жовтня у південних, центральних, східних та Сумській областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0-3°C.

Також вночі 16 жовтня у східній та південно-східній частинах, вночі 17 жовтня у східних областях заморозки на поверхні грунту 0-3°C. І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, у середу, 15 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях невеликий дощ. В Україні без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман.

Зауважимо, цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода, що характеризується помірними денними температурами та прохолодними ночами. Істотних опадів на більшій частині території не очікується, але на заході та півночі можливі невеликі дощі та навіть перші нічні заморозки.

Як повідомлялося, за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму.