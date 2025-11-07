Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 7-8 листопада: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 7-8 листопада: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 7 по 8 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

7 листопада

У п’ятницю, 7 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 7,3 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

8 листопада

У суботу, 8 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 5,7 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на здоров’я та самопочуття людини.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес Сонце Планета Земля здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соцопитування показало, що може статися з Нью-Йорком через перемогу 34-річного демократа
«Катастрофа і пекло»: 800 тис. жителів Нью-Йорка погрожують втечею через нового мера
5 листопада, 15:29
Кузнєцов з 31 жовтня відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав
Атаки на «Північний потік»: Лубінець взяв під контроль ситуацію з голодуванням українця в Італії
5 листопада, 00:40
Норвезький спосіб життя полягає у гармонії з природою
Скандинавський секрет щастя: психологи розповіли, як побороти стрес і депресію
31 жовтня, 04:00
Без електропостачання залишився Інгулецький район Кривого Рогу
Блискавка залишила без світла частину Кривого Рогу
26 жовтня, 18:43
Олександр Мосіюк та ведучі проєкту «Києве мій» Наталя Соколенко та Сергій Костянчук
Підняв синьо-жовтий прапор над столицею. Інтерв’ю з першим демократичним керівником Київради
24 жовтня, 07:05
Активність Сонця з 22 по 24 жовтня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 22-24 жовтня: якою буде сонячна активність
22 жовтня, 08:05
Районний центр Куп’янськ, що на Харківщині, розташований приблизно за 40 км від кордону з Росією
Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город
18 жовтня, 19:25
У столиці працює 330 паркувальних майданчиків
Знайти вільне місце на парковці тепер можна у додатку «Київ Цифровий»: деталі
17 жовтня, 10:05
Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини
Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини
9 жовтня, 15:36

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 7-8 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 листопада: якою буде сонячна активність
Зважені та нещасливі. По слідах одного телешоу
Зважені та нещасливі. По слідах одного телешоу
Прогноз магнітних бур на 5-6 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 листопада: якою буде сонячна активність
Програма «Доступні ліки» розширилась: додано нові препарати
Програма «Доступні ліки» розширилась: додано нові препарати
Прогноз магнітних бур на 3-4 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 листопада: якою буде сонячна активність
Мікродозинг і поїдання мухоморів. Мікологиня спростувала популярний серед українців міф
Мікродозинг і поїдання мухоморів. Мікологиня спростувала популярний серед українців міф

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua