Вбивство Шеремета: поліція заявляє про спроби створити підозрюваним фейкове алібі



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Слідчі заявляють, що свідки намагаються створити підозрюваним алібі, якого не існує

Слідство має підтвердження й інших випадків спроб створити алібі, якого не існує, підозрюваним у справі Павла Шеремета

Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заявили, що мають докази того, що свідки намагаються створити підозрюваним у справі Павла Шеремета алібі, якого насправді не існує.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Так, правоохоронці стверджують, що 13 грудня 2019 року у прямому ефірі одного з телеканалів, один зі знайомих підозрюваного Андрія Антоненка заявив про те, що в ніч перед вбивством той знаходився у нього в гостях за містом.

«Пан Андрій був у мене за містом у Ворзелі, це 40 км від Києва ... О 9-й ранку він повіз мене у Київ. Ніяким чином він не міг опинитися там, де стався цей злочин ... Станом на 07:30 ранку він спав у мене за містом. У мене є сім свідків: чотири охоронця, мати, батько та я», — зацитували правоохоронці заяву одного зі свідків, яку він озвучив в ефірі одного з телеканалів.

Правоохоронці зазначили, що ці слова поширили ЗМІ та цим створили хибне алібі підозрюваному.

«Ця інформація була перевірена слідчо-оперативним шляхом і виявилася абсолютною неправдою, тож було прийнято рішення про розсекречення відео допиту цього громадянина», — йдеться в повідомленні.

Слідчі зокрема перевірили трафік телефонів свідка та викликали його на допит. Там, у присутності адвоката, він визнав, що зробив заяву про алібі Антоненка помилково.

«Оскільки його неправдива заява про «алібі» Андрія Антоненка була зроблена не під час допиту, а заявлена в ЗМІ, то він не буде притягнутий до відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань», — написали в МВС.

Також там переконують, що слідство має підтвердження й інших випадків спроб створити алібі, якого не існує, підозрюваним у справі Павла Шеремета.

Як повідомлялось, слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета попросять Офіс генерального прокурора України продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження ще на чотири місяці – до червня 2020 року, заявив прокурор Сергій Зузак. За його словами, для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі експерименти, допити тощо.

Як повідомлялось, суд у справі Антоненка-Riffmaster оголосив перерву до 12 лютого - за цей час планується запросити у слідства документи, які стосуються росту людини на відео.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображення, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Водночас адвокати Антоненка, посилаючись на документ, який вони мають у своєму розпорядженні, повідомили, що його зріст 180 см.

Нагадаємо, 23 січня Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні зі зміни запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко за клопотанням її адвокатів до 3 лютого.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

24 січня Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.