Погода в Україні на тиждень: 2 – 8 листопада 2026 року

Із 4 листопада температура в регіонах почне знижуватися

Наступний тиждень в Україні буде прохолоднішим за попередній. Із середи, 4 листопада, до країни почне надходити холодне повітря, через що температура знизиться спочатку на заході та півночі, а згодом і в інших регіонах. Якщо на початку тижня вдень стовпчики термометрів у більшості областей показуватимуть +9°…+14°, то ближче до вихідних – переважно +2°…+8°. Уночі місцями можливі морози до -3°. Більшу частину тижня істотних опадів не прогнозують, однак наприкінці на північному сході та в Карпатах дощ може переходити в мокрий сніг. На півдні можливі дощі, а подекуди посилюватиметься вітер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогнози «Укргідрометцентру».

2 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. Переважно без опадів, уночі та вранці місцями можливий туман.

На півдні: вночі +4°…+9°, вдень +10°…+15°. Переважно сухо, на крайньому півдні вночі можливий невеликий дощ.

На заході: вночі 0°…+5°, вдень +6°…+11°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

На сході: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. Уночі та вранці місцями туман, на північному сході можливий невеликий дощ.

У центрі: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. Переважно без опадів.

У Києві: вночі +5°…+7°, вдень +9°…+12°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

3 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. Переважно без опадів, уночі та вранці місцями туман.

На півдні: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. На Одещині можливий невеликий дощ, на решті території переважно сухо.

На заході: вночі 0°…+5°, вдень +6°…+11°. Місцями невеликий дощ, зокрема на Буковині. У Карпатах можливі дощ із мокрим снігом і туман.

На сході: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. Переважно без опадів, уночі та вранці місцями туман.

У центрі: вночі +4°…+9°, вдень +9°…+14°. На Вінниччині можливий невеликий дощ, в інших областях без істотних опадів.

У Києві: вночі +5°…+8°, вдень +9°…+13°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

4 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -1°…+4°, вдень +4°…+9°. Переважно без опадів, відчутно похолодає.

На півдні: вночі +5°…+10°, вдень +8°…+13°. Місцями дощ, на півдні можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

На заході: вночі -1°…+4°, вдень +4°…+9°. Переважно сухо, у Карпатах місцями можливий невеликий мокрий сніг із дощем.

На сході: вночі +5°…+10°, вдень +8°…+13°. Переважно без опадів.

У центрі: вночі +2°…+7°, вдень +8°…+13°. Переважно сухо.

У Києві: вночі близько 0°…+3°, вдень +5°…+8°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

5 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -2°…+2°, вдень +3°…+7°. Переважно без опадів, уночі можливий мороз.

На півдні: вночі 0°…+5°, вдень +5°…+10°. Суха та прохолодна погода.

На заході: вночі -2°…+2°, вдень +3°…+8°. Без істотних опадів, на Закарпатті вдень може бути до +10°.

На сході: вночі -1°…+3°, вдень +4°…+8°. Переважно сухо.

У центрі: вночі -1°…+3°, вдень +4°…+8°. Без істотних опадів.

У Києві: вночі близько -1°…+2°, вдень +3°…+7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

6 листопада

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -3°…+2°, вдень +2°…+7°. Переважно без опадів, на північному сході можливий дощ із мокрим снігом.

На півдні: вночі 0°…+5°, вдень +5°…+10°. Місцями можливий невеликий дощ.

На заході: вночі -3°…+2°, вдень +3°…+8°. Переважно сухо, у Карпатах можливі опади з мокрим снігом.

На сході: вночі -2°…+3°, вдень +3°…+8°. На північному сході місцями можливі дощ і мокрий сніг.

У центрі: вночі -2°…+3°, вдень +3°…+8°. Переважно без істотних опадів.

У Києві: вночі близько -2°…+2°, вдень +3°…+7°. Хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується.

7 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -3°…+1°, вдень +2°…+7°. На північному сході місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території переважно сухо.

На півдні: вночі 0°…+5°, вдень +5°…+10°. Місцями можливий дощ або мряка.

На заході: вночі -3°…+2°, вдень +3°…+8°. Переважно без опадів, у Карпатах місцями можливий мокрий сніг.

На сході: вночі -3°…+2°, вдень +3°…+8°. На північному сході можливі невеликі опади.

У центрі: вночі -2°…+3°, вдень +3°…+8°. Переважно без опадів.

У Києві: вночі близько -2°…+1°, вдень +3°…+7°. Хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується.

8 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -3°…+1°, вдень +3°…+8°. Переважно без опадів.

На півдні: вночі 0°…+5°, вдень +7°…+12°. Переважно сухо, місцями можлива хмарність.

На заході: вночі -3°…+2°, вдень +5°…+9°. Без істотних опадів, удень можливі прояснення.

На сході: вночі -3°…+2°, вдень +4°…+9°. Переважно без опадів.

У центрі: вночі -2°…+3°, вдень +5°…+10°. Суха погода з проясненнями.

У Києві: вночі близько -2°…+1°, вдень +5°…+9°. Без істотних опадів, хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.

Раніше повідомлялося, що прийдешня зима в Україні буде на один-два градуси теплішою за норму, але це не виключає короткочасних періодів похолодання.