У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на місто насуваються заморозки

Ірина Міллер
24 квітня у столиці очікується хмарна погода з проясненнями
фото: glavcom.ua

Заморозки можуть завдавати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам

Уночі 24 квітня в Києві на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком»

Синоптики наголошують, що заморозки можуть завдавати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Також завтра, 24 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.

Раніше синоптики попереджали про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні.

Нагадаємо, в Україні цього року прогнозують значні втрати врожаю абрикосів і персиків через аномальні весняні холоди, що може призвести до дефіциту та різкого зростання цін. Очікується, що втрати врожаю абрикосів можуть становити від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50%. Найбільше постраждали центральні та південні регіони, де сади зацвітають найраніше і найбільш вразливі до заморозків.

Читайте також:

Читайте також

Квартиру власники пропонують для тих, хто втомився від метушні та цінує «бабусин шик»
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Мінському масиві за 7,5 тис. грн
26 березня, 09:44
Синоптики оголосили І рівень небезпеки: яких областей стосується
Синоптики оголосили І рівень небезпеки: яких областей стосується
27 березня, 17:44
Інцидент стався поблизу села Андріївка Бучанського району
На полі під Бучею знайдено артснаряд часів Другої світової війни (фото)
27 березня, 16:36
72-річний місцевий житель спалював рослинні рештки на території приватного домоволодіння
На Київщині літній чоловік загинув, спалюючи суху траву
28 березня, 15:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
30 березня, 02:29
Оголошення у одній із маршруток
Проїзд із Вишгорода до Києва подорожчав: названо нові тарифи (фото)
31 березня, 14:48
Прогноз погоди на 7 квітня
В Україні невеликі дощі: прогноз погоди на 7 квітня 2026
7 квiтня, 06:05
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
11 квiтня, 04:26
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
17 квiтня, 22:27

У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на місто насуваються заморозки
Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного композитора Левка Колодуба
Київській дитячій музичній школі №8 присвоєно ім’я видатного композитора Левка Колодуба
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
Рух Південним мостом у Києві обмежено до 27 квітня (схема)
Проїзду поблизу Маріїнського парку присвоєно ім'я Андрія Парубія
Проїзду поблизу Маріїнського парку присвоєно ім'я Андрія Парубія
Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика
Теракт у Києві. Створено петицію про вшанування двірника, який загинув, рятуючи хлопчика
Рух трамваїв та автобусів біля метро «Чернігівська»: схема на час ремонту
Рух трамваїв та автобусів біля метро «Чернігівська»: схема на час ремонту

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

