У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: на місто насуваються заморозки

Заморозки можуть завдавати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам

Уночі 24 квітня в Києві на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком»

Синоптики наголошують, що заморозки можуть завдавати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Також завтра, 24 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.

Раніше синоптики попереджали про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні.

Нагадаємо, в Україні цього року прогнозують значні втрати врожаю абрикосів і персиків через аномальні весняні холоди, що може призвести до дефіциту та різкого зростання цін. Очікується, що втрати врожаю абрикосів можуть становити від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50%. Найбільше постраждали центральні та південні регіони, де сади зацвітають найраніше і найбільш вразливі до заморозків.