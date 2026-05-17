У Дніпрі аномальна злива затопила вулиці

Надія Карбунар
glavcom.ua

Зливу супроводжували сильний грім та різкі пориви вітру
фото: nashemisto.dp.ua
У Дніпрі пройшла потужна злива, яку супроводжували сильний грім та різкі пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наше місто».

Дощ суттєво ускладнив рух транспорту, адже потоки води буквально затоплювали вулиці. Рівень води в деяких місцях досягав заднього бампера авто. Також, окрім грому, люди чули звуки вибухів. Над містом збили російський безпілотник.

Тим часом, як повідомляють синоптики, атмосферний фронт, що спричинив негоду у Дніпрі, рухається на Київ.

Нагадаємо, наприкінці квітня Дніпро охопила негода. У місті вирувала піщана буря, а шквальний вітер зносив дахи. 

Також внаслідок негоди у Запоріжжі загинув чоловік. Через сильні пориви вітру дерево впало на легковий автомобіль, у якому перебував водій.

Раніше під час негоди, яка супроводжується поривами шквального вітру, у Харкові зірвало шматок даху з багатоповерхового будинку. Він ледь не влетів в автівку, яка рухалась дорогою.

