Оперативні дані. Понад пів тисячі українців потрапили до лікарні з Covid-19

20 липня коронавірус підтвердили у 655 мешканців України

За минулу добу, 20 липня, в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 18). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 508 осіб;

летальних випадків – 13;

одужало – 577 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 151 особу,

методом ІФА – 9 082 осіб,

експрес-тестами – 16 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 245 930 осіб;

одужало – 2 182 502 особи;

летальних випадків – 52 769;

проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

Зазначимо, з середи, 21 липня, в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Раніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронавірусу «Дельта».

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