В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня

На Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі

Сьогодні, 24 жовтня, в Україні хмарно, у багатьох областях очікується дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с. По всій території України відчутно потеплішає, хоч вітер буде холодним.

Температура вночі в межах +6..11°, у східних та Сумській областях 1-6° тепла, в денні години 11-16°, у південній частині стовпчики термометрів будуть сягати до 19°, а от на високогір'ї Карпат дощ, температура вночі та вдень 4-9°.

Прогноз погоди на 24 жовтня Укргідрометцентр

У п'ятницю, 24 жовтня, у Києві хмарно, без опадів, ввечері дощ. Температура по Київській області вночі 6-11°, вдень 11-16°, у столиці вночі 8-10°, вдень 13-15°. Вдень у Києві та області пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.