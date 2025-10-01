Головна Країна Суспільство
В Україні очікуються дощі та сильний вітер: погода на 1 жовтня 2025

Прогноз погоди на 1 жовтня
фото: glavcom.ua

Жовтень в Україні почнеться з дуже холодної погоди

У середу, 1 жовтня, в Україні прогнозується дощова погода. По всій території країни пройдуть дощі та зливи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг.

Вітер рухатиметься переважно зі сходу, а його швидкість буде в межах 7-12 м/с, варто зауважити, що у північно-східній частині місцями очікуємо пориви вітру 15-20 м/с.

Значення температури вночі буде в межах 3-8 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів, традиційно найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни, там стовпчики термометрів сягатимуть +11..+16 градусів. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень залишатиметься близько до 0°.

В Україні очікуються дощі та сильний вітер: погода на 1 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями та очікується дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Зазначимо, що синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 1 жовтня. За її словами, цього дня очікується значне похолодання. Вдень температура повітря буде коливатися в межах +6+10 градусів, що значно нижче звичайних осінніх показників.

За словами Діденко, тепліше буде в південних областях країни, де температура сягатиме +11+16 градусів.

Раніше Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

