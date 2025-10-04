В Україні дощитиме: погода на 4 жовтня 2025

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с

У суботу, 4 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. По всій території країни дощитими, лише на сході України буде сухо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Україні, крім сходу, помірні, на Одещині, вдень і на Миколаївщині та Херсонщині місцями значні дощі з грозами, у північній частині невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 12-17°, на сході та півдні країни до 20°. На високогір'ї Карпат дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.