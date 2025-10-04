Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні дощитиме: погода на 4 жовтня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні дощитиме: погода на 4 жовтня 2025
Прогноз погоди на 4 жовтня
фото: glavcom.ua

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с

У суботу, 4 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. По всій території країни дощитими, лише на сході України буде сухо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Україні, крім сходу, помірні, на Одещині, вдень і на Миколаївщині та Херсонщині місцями значні дощі з грозами, у північній частині невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі на південному сході, вдень на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла; вдень 12-17°, на сході та півдні країни до 20°. На високогір'ї Карпат дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. 

В Україні дощитиме: погода на 4 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°.; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

Теги: погода дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Одесі через негоду пошкоджено майже 300 приватних будинків та близько 400 багатоквартирних
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
2 жовтня, 04:41
Через аномальні опади сталося підтоплення двох каналізаційних насосних станцій
Негода в Одесі. Аномальні опади спричинили зупинку насосних станцій та зміну руху транспорту
1 жовтня, 07:36
Прогноз погоди на 22 вересня
В Україні хмарно та без опадів: погода на 22 вересня 2025
22 вересня, 06:02
Прогноз погоди на 21 вересня
В Україні хмарно та без опадів: погода на 21 вересня 2025
21 вересня, 06:05
Прогноз погоди на 20 вересня
В Україні мінлива хмарність: погода на 20 вересня 2025
20 вересня, 06:04
Прогноз погоди на 17 вересня
В Україні дощитиме: погода на 17 вересня 2025
17 вересня, 06:00
У Києві оголощено І рівень небезпечності, жовтий
Сильний дощ та значне похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода
16 вересня, 18:27
Прогноз погоди на 16 вересня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 16 вересня 2025
16 вересня, 06:00
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07

Суспільство

В Україні дощитиме: погода на 4 жовтня 2025
В Україні дощитиме: погода на 4 жовтня 2025
Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState
Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді
Кабмін оновив склад наглядової ради «Укрзалізниці», Лещенка знову залишили при посаді
Сибіга висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Сибіга висловив співчуття родині французького фотожурналіста, якого вбила Росія
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua