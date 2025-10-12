Головна Країна Суспільство
Прогноз погоди на тиждень 13–19 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
З 13 по 19 жовтня в Україні очікується стабільна осіння погода з нічними заморозками на Заході

На наступному тижні в Україні переважатиме типова осіння погода, що характеризується помірними денними температурами та прохолодними ночами. Істотних опадів на більшій частині території не очікується, але на заході та півночі можливі невеликі дощі та навіть перші нічні заморозки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

13 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +3∘..+7∘, вдень +10∘..+13∘. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +7∘..+11∘, вдень +15∘..+18∘. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • на заході: Температура вночі +2∘..+5∘, вдень +9∘..+12∘. Хмарно, місцями дощ.
  • на сході: Температура вночі +6∘..+10∘, вдень +14∘..+17∘. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +4∘..+7∘, вдень +12∘..+15∘. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +3∘..+5∘, вдень +10∘..+12∘. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
14 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1∘..+4∘, вдень +8∘..+11∘. Хмарно, без істотних опадів. Можливі перші заморозки на ґрунті.
  • на півдні: Температура вночі +6∘..+10∘, вдень +14∘..+17∘. Сонячно, малохмарно.
  • на заході: Температура вночі 0∘..+3∘, вдень +7∘..+10∘. Хмарно з проясненнями. Нічні заморозки до −2∘.
  • на сході: Температура вночі +5∘..+8∘, вдень +13∘..+16∘. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +2∘..+5∘, вдень +10∘..+13∘. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +1∘..+3∘, вдень +8∘..+10∘. Хмарно з проясненнями.
15 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1∘..+4∘, вдень +9∘..+12∘. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +7∘..+10∘, вдень +15∘..+18∘. Сонячно, без опадів.
  • на заході: Температура вночі 0∘..+3∘, вдень +8∘..+11∘. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі +6∘..+9∘, вдень +14∘..+17∘. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +3∘..+6∘, вдень +11∘..+14∘. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +2∘..+4∘, вдень +9∘..+11∘. Хмарно з проясненнями.
16 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +5∘..+8∘, вдень +11∘..+14∘. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +8∘..+12∘, вдень +16∘..+19∘. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +4∘..+7∘, вдень +10∘..+13∘. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +7∘..+10∘, вдень +15∘..+18∘. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +6∘..+9∘, вдень +13∘..+16∘. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі +5∘..+7∘, вдень +11∘..+13∘. Хмарно, можливий невеликий дощ.
17 жовтня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +6∘..+9∘, вдень +12∘..+15∘. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +9∘..+12∘, вдень +17∘..+20∘. Сонячно, без опадів.
  • на заході: Температура вночі +5∘..+8∘, вдень +11∘..+14∘. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі +8∘..+11∘, вдень +16∘..+19∘. Сонячно, малохмарно.
  • у центрі: Температура вночі +7∘..+10∘, вдень +14∘..+17∘. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +6∘..+8∘, вдень +12∘..+14∘. Хмарно з проясненнями.

18 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +5∘..+8∘, вдень +10∘..+13∘. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +8∘..+11∘, вдень +16∘..+19∘. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі +3∘..+6∘, вдень +9∘..+12∘. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі +7∘..+10∘, вдень +15∘..+18∘. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +6∘..+9∘, вдень +13∘..+16∘. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +5∘..+7∘, вдень +11∘..+13∘. Мінлива хмарність.

19 жовтня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +4∘..+7∘, вдень +9∘..+12∘. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +7∘..+10∘, вдень +15∘..+18∘. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі +1∘..+4∘, вдень +8∘..+11∘. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі +6∘..+9∘, вдень +14∘..+17∘. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +5∘..+8∘, вдень +12∘..+15∘. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі +4∘..+6∘, вдень +10∘..+12∘. Хмарно, без істотних опадів.

Нагадаємо, за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

Повідомляється, що осінь характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

