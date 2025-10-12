Синоптики попередили про сильні пориви вітру у Києві

Жителям рекомендовано бути готовими до холодної та вітряної погоди й слідкувати за прогнозами погоди

У найближчі години в Києві очікується значне погіршення погодних умов. За даними Укргідрометцентру, пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с. Це відповідатиме І рівню небезпечності (жовтий). Вітер буде сильним не тільки вдень, а й вночі та вранці 13 жовтня, пише «Главком».

Фахівці закликають мешканців столиці бути обережними під час сильного вітру. Зокрема, рекомендується щільно зачиняти вікна, прибирати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти, а також уникати перебування поруч з рекламними щитами, лініями електропередачі та великими деревами. Також важливо не паркувати автотранспорт у таких місцях.

Окрім цього, вночі 14 та 15 жовтня на південному, центральному та східному сході України прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура може опуститись до 0-3°C, що також відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

До слова, наступного тижня в Україні переважатиме типова осіння погода, що характеризується помірними денними температурами та прохолодними ночами. Істотних опадів на більшій частині території не очікується, але на заході та півночі можливі невеликі дощі та навіть перші нічні заморозки.