Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода в Україні на Покрову

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
По всій території України пройдуть дощі
Жовтень в Україні почнеться з дуже холодної погоди

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 1 жовтня. За її словами, цього дня очікується значне похолодання. Вдень температура повітря буде коливатися в межах +6+10 градусів, що значно нижче звичайних осінніх показників, передає «Главком».

За словами Діденко, тепліше буде в південних областях країни, де температура сягатиме +11+16 градусів.

Окрім цього, холодний вітер посилить відчуття прохолоди. До того ж в Україні буде мокро – дощі покриють більшість території, за винятком Волині, Рівненщини, північних районів Київщини та Чернігівщини, де опадів буде менше.

У Києві 1 жовтня також буде похмуро, з дощем, що посилиться до вечора. Температура повітря вдень складе +8+10 градусів.

До слова, небезпечні метеорологічні явища очікуються на території Київської області вночі 3 жовтня. 

Зауважимо, що у середу, 1 жовтня 2025 року, українці відзначають Покрова Пресвятої Богородиці – це велике церковне свято, пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії жителям Константинополя.

На Покрову заведено відвідувати церковну службу і молитися іконі Покрови Божої Матері. Вважається, що всі прохання Богородиці в цей день будуть почуті. 

Теги: вітер дощ Наталка Діденко погода

