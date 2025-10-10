Головна Київ Новини
У Києві та області з наступного тижня відчутно похолодає

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві та області з наступного тижня відчутно похолодає
З 13 жовтня синоптики прогнозують відчутніше похолодання
фото з відкритих джерел

На Київщині переважатиме північно-західний вітер, який підсилюватиме відчуття холоду

У Києві та області прогнозується поступове похолодання. Відчутним воно буде з 13 жовтня. До 15 жовтня денна температура повітря опуститься до 8°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком».

«11-15 жовтня на Київщині та в місті Києві збережеться незатишна погода глибокої осені. Із захмареного неба час від часу йтиме невеликий дощ. 12 і 13 жовтня очікуємо менше дощу, бо прогнозуємо його місцями», – йдеться в повідомленні.

Атмосферний тиск зазнаватиме коливань, вологість повітря буде високою. Переважатиме північно-західний вітер, який підсилюватиме відчуття холоду.

11-15 жовтня на Київщині та в місті Києві збережеться незатишна погода глибокої осені
11-15 жовтня на Київщині та в місті Києві збережеться незатишна погода глибокої осені
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

У суботу і неділю, 11-12 жовтня, буде поступове похолодання. В області очікується мінімальна температура вночі 5-10° тепла, максимальна вдень 9-14°. У столиці – вночі: 6-8° тепла, вдень 8-13°, дощитиме.

А з 13 жовтня синоптики прогнозують відчутніше похолодання – на 2-4° холодніше. Вдень максимальна температура не перевищуватиме 8°, а вночі – 6°.

Нагадаємо попри відчутне похолодання, яке прийшло в Україну, протягом жовтня ще можливі суттєві перепади температури у бік підвищення. В Укргідрометцентрі зазначають, що середина осені традиційно відзначається такими «температурними гойдалками». 

Теги: Київ погода

