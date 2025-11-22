Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мокрий сніг, ожеледиця та тумани охоплять Україну: погода на 22 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мокрий сніг, ожеледиця та тумани охоплять Україну: погода на 22 листопада 2025
Прогноз погоди на 22 листопада
фото: glavcom.ua

22 листопада у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значні опади (дощ та мокрий сніг), у західних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця

У суботу, 22 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується складна погодна ситуація – особливо у західних регіонах. Тут пройдуть дощі з переходом у сніг, спостерігатиметься налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі значні опади, а в Карпатах – сильний мокрий сніг.

На решті території, крім південно-східної частини, вночі невеликі, вдень помірні дощі; температура вночі буде в межах +6..+11°, вдень повітря прогріватиметься до 13-18°, в Криму до +21°, у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 5-10°.

Мокрий сніг, ожеледиця та тумани охоплять Україну: погода на 22 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Вдень помірний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.
 
До слова, цього тижня, 17-23 листопада, столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму.

Зокрема, Національний музей «Київська картинна галерея» 18 листопада відкриває виставку «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла, а 22 листопада відбудеться майстер-клас із колажу у межах Фестивалю Cutout 2025.

Театр «Золоті ворота» пропонує переглянути виставу «Королева краси», Молодий театр запрошує на «Патетичну сонату» – виставу-сповідь, навіяну долею Павла Тичини. На фанатів гумору чекає концерт пародій та імпровізацій Юрія Великого «Від великого до смішного».   

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
Штормова погода дошкулятиме Європі
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
23 жовтня, 13:04
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про сильний вітер: де очікувати негоду
23 жовтня, 17:10
Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року
26 жовтня, 22:30
В Україну прийде потепління та прояснення після дощового початку тижня
В Україну після дощів прийде потепління: синоптикиня назвала дати
27 жовтня, 05:26
Прогноз погоди на 29 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 29 жовтня 2025
29 жовтня, 06:00
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
Прогноз погоди на 5 листопада
В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025
5 листопада, 06:04
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Суспільство

Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
Львів засипало снігом (фото)
Львів засипало снігом (фото)
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua