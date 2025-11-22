Мокрий сніг, ожеледиця та тумани охоплять Україну: погода на 22 листопада 2025

22 листопада у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значні опади (дощ та мокрий сніг), у західних областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця

У суботу, 22 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується складна погодна ситуація – особливо у західних регіонах. Тут пройдуть дощі з переходом у сніг, спостерігатиметься налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях можливі значні опади, а в Карпатах – сильний мокрий сніг.

На решті території, крім південно-східної частини, вночі невеликі, вдень помірні дощі; температура вночі буде в межах +6..+11°, вдень повітря прогріватиметься до 13-18°, в Криму до +21°, у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 5-10°.

У Київській області та столиці хмарно. Вдень помірний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.



