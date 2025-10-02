В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 2 жовтня 2025

На високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

У четвер, 2 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Щодо температури вночі 1-6° тепла, але зверніть увагу, що у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°, в денні годин 5-10° тепла, на Закарпатті до 13°; на півдні та сході країни очікуємо вночі 4-9°, вдень 12-17°. Також на високогір'ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями та очікується дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі близько 5° тепла, вдень 7-9°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.