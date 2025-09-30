Головна Країна Суспільство
В Україні дощитиме: погода на 30 вересня 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 30 вересня
На Одещині та Миколаївщині вдень місцями значні дощі

У вівторок, 30 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, помірні, на Одещині та Миколаївщині вдень місцями значні дощі, лише на північному сході та сході країни без опадів.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.
На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями та очікується дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

До слова, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.

