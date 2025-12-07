Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно, без опадів: погода на 7 грудня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно, без опадів: погода на 7 грудня 2025
Прогноз погоди на 7 грудня
фото: glavcom.ua

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с

У неділю, 7 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

В Україні хмарно, без опадів: погода на 7 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 13 листопада
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
13 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 14 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 14 листопада 2025
14 листопада, 06:03
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 30 листопада
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 30 листопада 2025
30 листопада, 06:11
Прогноз погоди на 1 грудня
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025
1 грудня, 06:00
Клімат стає проблемою для людства
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
24 листопада, 14:29
Середня температура зимових місяців очікується вищою за норму на 1,5-2 °С
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні
4 грудня, 17:02

Суспільство

У Маріуполі біля драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік
У Маріуполі біля драмтеатру встановлено екран для трансляції привітання Путіна на Новий рік
В Україні хмарно, без опадів: погода на 7 грудня 2025
В Україні хмарно, без опадів: погода на 7 грудня 2025
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 7 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 грудня 2025: традиції та молитва
Група офіцерів МВС потрапила у засідку терористів. Згадаймо полковника Дмитра Тернового
Група офіцерів МВС потрапила у засідку терористів. Згадаймо полковника Дмитра Тернового
В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня
В Україні сухо та вітряно: погода на 6 грудня

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua