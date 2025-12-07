В Україні хмарно, без опадів: погода на 7 грудня 2025

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с

У неділю, 7 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

