Синоптики попередили киян про екстремальну погоду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів
У столиці через туман оголосили перший рівень небезпечності

У понеділок, 15 грудня, через туманну погоду у Києві видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Як інформує «Главком», про це попередили Київська міська державна адміністрація та Укргідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня у Києві туман. Видимість – 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування авто у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Тим часом пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

 

 

