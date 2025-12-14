Синоптики попередили киян про екстремальну погоду

У столиці через туман оголосили перший рівень небезпечності

У понеділок, 15 грудня, через туманну погоду у Києві видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Як інформує «Главком», про це попередили Київська міська державна адміністрація та Укргідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня у Києві туман. Видимість – 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування авто у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Тим часом пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

